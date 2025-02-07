В Чернівцях 32-річний чоловік помер у ТЦК, його привезла туди поліція

У ТЦК вже відреагували

В Чернівецькій області 7 лютого правоохоронці привезли до обласного ТЦК чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Там 32-річний місцевий житель помер.

Як повідомила поліція області, проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення причин трагедії. Зазначається, що чоловіка "було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився".

"За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про його смерть внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природна смерть". Досудове розслідування триває.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік під час уточнення військово-облікових даних не скаржився на здоров’я та був скерований на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Під час медогляду в нього раптово різко погіршилось самопочуття. Чоловіку почали надавати домедичну допомогу та викликали "швидку". Однак під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували його смерть.

Як розповідав "Телеграф", влітку 2024 року у місті Баранівка Житомирської області 32-річний чоловік помер після візиту у ТЦК. Родичі заявили, що там його побили, а у Житомирському обласному ТЦК та СП запевняли, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, що й стало причиною смерті.