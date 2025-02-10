Пшикнул перечным баллончиком в глаза военкому. Полиция задержала злоумышленника (фото)

Во время обыска копы нашли у него 1 кг конопли

В Чернигове мужчина на улице напал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Он распилил ему в лицо перечный баллончик и угрожал телескопической дубинкой.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Фигурант уже задержан, по месту жительства проведен обыск и изъято около 1 кг конопли и патроны разного калибра.

"6 февраля в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одной из военных телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перечный баллончик и скрылся", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что подозреваемым оказался 43-летний горожанин, после нападения закрывшийся в своей квартире. Во время обыска которой была обнаружена телескопическая дубинка, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра.

Копы задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Фигуранту доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по следующим статьям:

– по ч. 2 статьи 350 (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу);

– по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также готовится сообщение о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины)

Санкция по самой тяжелой из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черновцах 32-летний мужчина умер в ТЦК, его привезла туда полиция.