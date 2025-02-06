"Чітко розуміємо, хто ворог": в ТЦК розповіли, що роблять після серії вибухів

Виконавці терактів – просто витратний матеріал для російських спецслужб

Після серії вибухів на території й у приміщеннях ТЦК та СП України, що сталися протягом останніх днів, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилили безпекові заходи.

Зокрема, за словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, збільшено кількість військових, що залучаються до охорони, посилено контроль доступу на територію, нарощується система технічних засобів охорони. Також проведено додаткові інструктажі та навчання з особовим складом рот і взводів охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях. При цьому установи працюють за штатним розкладом.

Пресслужба ТЦК та СП через соціальні мережі закликала відвідувачів не брати з собою пакунків, рюкзаків, сумок, коробок тощо. "Ручна поклажа" з міркувань безпеки буде ретельно оглядатись. У випадку відмови надати речі для перевірки відвідувач не зможе потрапити на територію ТЦК та СП.

"Росія всіляко намагається дестабілізувати ситуацію в Україні і подає ці випадки [підривів] як акти прояву спротиву цивільного населення України проти ТЦК та СП.

Раніше як "акти спротиву" російська пропаганда подавала підпали військових автомобілів. СБУ та Нацполіція вже встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти з вибухівкою поблизу будівель ТЦК", — йдеться у пості.

Полтавський обласний ТЦК та СП закликав батьків неповнолітніх дітей спілкуватися з ними на цю тему, пояснювати, як працює ворог. Адже ФСБ не має моральних принципів і, трапляється, для виконання брудної роботи вербує навіть 16- і 17-річних юнаків та дівчат.

— Попри намагання російських спецслужб посіяти ворожнечу між ТЦК та СП і цивільним населенням, ми чітко розуміємо, хто ворог і навіщо він це робить, — говорить Роман Істомін. — Ми переконані, що усі терористичні акти, як, зрештою, і підпали раніше, це робота рук нашого прямого ворога. СБУ це регулярно підтверджує.

Навіть з усією своєю військовою могутністю росіяни не можуть перемогти Україну в чесному бою, тому і вдаються до відвертого терору. Це й удари по житлових будинках, щоб залякати українців, й удари по цивільній інфраструктурі, щоб позбавити наше населення благ цивілізації, й терористичні акти проти ТЦК, щоб транслювати думку "населення України проти ТЦК".

Цивільним громадянам може не подобатися мобілізація у теперішній формі, проте це не означає, що населення воює з ТЦК, як це подають російські пропагандисти, зазначає Істомін. ТЦК та СП працюють винятково в інтересах України, і проблеми з мобілізацією будуть вирішені в масштабах держави без жодного втручання країни-терористки з її варварськими методами гібридної війни.

Як відомо, СБУ спільно з поліцією оперативно затримала учасників теракту в Павлограді Дніпропетровської області — трьох молодиків віком 21 та 22 роки. А 21-річного терориста, особа якого також швидко встановлена, ФСБ зумисне підірвала у Рівненському ТЦК, як тільки він зайшов у середину будівлі з вибухівкою. За даними СБУ, росіяни завчасно підготували ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони, використавши його "втемну". Пошук причетних до теракту в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині, що стався 5 лютого, триває.

"Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця", — наголосив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час брифінгу 5 лютого.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко (ліворуч) з керівником Нацполіції Іваном Виговським

Як було зазначено під час брифінгу, виконавців для підпалів, як і у випадку з теперішніми підривами, спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. На співпрацю частіше погоджується молодь або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

Звісно ж, ніякого заробітку виконавці не отримують. Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. Терористи з Рівного і Кам'янець-Подільського взагалі були підірвані на місці. Цілком імовірно, що і в Павлограді все планувалося за тим самим сценарієм — ліквідація самого виконавця, щоб не вдалося встановити інших учасників угрупування.

Підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів — це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. За них передбачена сувора відповідальність — 15 років або й довічне позбавлення волі.