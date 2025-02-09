"Аби не задихнувся". Одесит поділився дивним лайфхаком, як сховатись від ТЦК (відео)

Дружина допомогає в цьому

Мобілізація в Україні для деяких чоловіків болюча тема, тому вони вигадують чимало цікавих схем, щоб ховатись від територіальних центрів комплектування (ТЦК). Так, до прикладу, у мережі з'явилось відео, на якому одесит ховається від ТЦК вдома.

Відео опублікували місцеві канали. На ньому чоловік ділиться своїм "лайфхаком", як уникнути мобілізації, якщо працівники ТЦК постукали у двері будинку.

"Чоловіки, зараз покажу лайфхак, як я ховаюсь від ТЦК вдома. Допомагає мені в цьому дружина", — каже чоловік на відео.

На кадрах видно, що чоловік в одній зі стін будинку на другому поверсі має щось схоже на кватирку чи міні-коморку у кутку. Сам одесит доволі худий, тому з легкістю проходить у ці двері.

За його словами, якщо він побачив ТЦК біля будинку, то кличе дружину, яка допомагає ховатись. Поки жінка підіймається на другий поверх будинку, чоловік вже залізає у міні-коморку та закривається. Потім дружина підсуває до кутка з дверцятами диван і ставить його так, щоб він повністю закрив комірку.

Чоловік каже, що у цій схованці у нього є запас їжі та сигарет на тиждень, і за необхідності він може ховатись довгий час.

Користувачів мережі цей лайфхак неабияк потішив. Дехто наголосив, що ТЦК начебто не ходять по приватних будинках з обшуками, а хтось сказав, що чоловік "марно спалив контору". Були і ті, кого така поведінка обурила.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі ворожка пропонує замовляння проти ТЦК.