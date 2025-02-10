"А потім скаже: в ТЦК побили". Чоловік тікав від мобілізації і потрапив під авто (відео)
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Дії копа під час ДТП обурили мережу
У Львові чоловік, тікаючи від співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), потрапив під автівку. Цей момент зафільмувала боді-камера працівника.
На відео, яке публікують у мережі телеграм-канали, видно, що до перехожого на вулиці підійшов співробітник ТЦК. Він представився, показав посвідчення та попросив документ, що піддержує особу у чоловіка.
Перехожий цього не зробив, натомість намагався втекти. Він вибіг на проїжджу частину, де потрапив під першу автівку. Після чого встав і побіг далі.
"Ранкова ситуація у Львові: тікав від ТЦК, потрапив під машину, і побіг далі. А потім скаже "побили на смерть"", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, що машина наїхала на пішохода на невеликій швидкості, він впав на бампер та лобове скло. Правоохоронець, який був поруч з робітником ТЦК, вхопився за голову.
"Боже, от придурок. Ти диви, що робить … Ладно, поїхали звідси", — сказав працівник ТЦК.
Зауважимо, на відео також видно, що інцидент нібито стався 13 грудня 2024 року о 20:33, проте на вулиці доволі світло, тому є ймовірність, що камера має неправильно виставлений час та дату.
У коментарях користувачі здебільшого обурені бездіяльністю копа в цьому випадку, і що він не затримав авто, а просто поїхав з місця ДТП.
Раніше "Телеграф" писав, що "побиття" лаборанта львівського вишу у ТЦК не було. У поліції вже розповіли, де він отримав травми.