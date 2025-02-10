Які підприємства зможуть давати броню від мобілізації після 28 лютого

В Україні частина "критичних" підприємств втратить цей статус

Українські підприємства до 28 лютого мають встигнути підтвердити свій статус критичного, щоб мати змогу бронювати своїх співробітників. Якщо вони не встигнуть, то працівники можуть залишитися без відстрочок.

Про це "Телеграфу" розповів член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. За його словами, необхідність перегляду правил визначення критичних підприємств виникла через випадки зловживань.

"За старою системою підприємство демонструвало відповідність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не так багато, але вони були", — сказав він.

Тепер до 28 лютого підприємства мають подбати про повторне бронювання своїх співробітників, або ж відбудеться зняття відстрочок. При цьому в Україні зараз близько 20 тисяч критичних підприємств, а після перегляду правил їх має поменшати.

Кисилевський зазначив, що не очікує суттєвої зміни переліку підприємств, але припускає, що їх поменшає.

"Я можу припустити, що якась кількість людей справді буде не заброньована. Але при цьому треба розуміти, що ці люди вже є на радарах ТЦК. І якщо так, то величезна ймовірність того, що ці люди будуть далі мобілізовані ", — пояснив "Телеграфу" член комітету з нацбезпеки та оборони Олександр Федієнко.

Як відомо, щоб набути статусу "критичного" підприємство повинно мати середні зарплати у розмірі не менше 2,5 мінімальних, а також не повинно мати заборгованості з податків.

Бронювати військовозобов’язаних можуть:

органи державної чи місцевої влади;

компанії із державними замовленнями в оборонній сфері;

критичні підприємства для економіки чи життєдіяльності населення.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть після скасування воєнного стану мобілізація може продовжитися. Загроза для країни ще багато років, вважають експерти.