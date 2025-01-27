Рус

Бронь не завжди врятує. Коли можуть мобілізувати заброньованого чоловіка

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Юрист пояснив, як зараз відбувається процес бронювання

Працівники підприємств, які вважаються важливими для економіки чи безпеки країни, мають право на бронь від мобілізації. Однак у цьому питанні є свої винятки.

Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько у коментарі РБК-Україна. Як пояснив експерт, заброньованими вважаються працівники, які займають критично важливі посади на підприємствах, що забезпечують економічну стабільність чи національну безпеку.

Бронювання здійснюється на основі списків, затверджених підприємством, і вноситься до системи "Оберіг".

Як відбувається бронювання

Сьогодні процес бронювання став більш автоматизованим. За словами Лобунька:

  • Директор підприємства вносить дані про працівника в електронний кабінет "Дії".
  • Інформація опрацьовується, і бронювання підтверджується впродовж 72 годин.
  • Працівник вважається офіційно заброньованим після внесення даних до системи "Оберіг".

Чи можуть мобілізувати заброньованого працівника

Хоча заброньовані працівники мають відстрочку від мобілізації, є ситуації, коли цей статус може бути скасований:

  1. Зміна статусу. Якщо працівник більше не займає критично важливу посаду, його можуть мобілізувати.
  2. Порушення процедури. У разі виявлення порушень під час процесу бронювання, його можуть анулювати, а працівник підлягатиме мобілізації.

Юрист наголосив, що такі рішення можна оскаржувати в судовому порядку за наявності правильно оформлених документів.

"Важливою є наявність документальних підтверджень та правильне оформлення всіх необхідних документів", — зазначив Лобунько.

А також додав: "Важливо чітко розуміти процеси бронювання та зняття бронювання, щоб захистити свої права й уникнути непорозумінь".

Раніше "Телеграф" писав, чи бронюватимуть "обмежено приданих" чоловіків, які не пройдуть ВЛК у лютому. Згідно з чинним законодавством, усі бронювання військовозобов’язаних діють до 28 лютого 2025 року.

Теги:
#Мобілізація #Бронь від мобілізації