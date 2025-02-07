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В Україні переглянуть правила призову до армії: від чого відмовляться

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
В Україні хочуть скасувати призов на термінову службу назавжди Новина оновлена 07 лютого 2025, 17:33
В Україні хочуть скасувати призов на термінову службу назавжди. Фото Колаж "Телеграфу"

Зміни є частиною реформ ЗСУ за стандартами НАТО

Через військову агресію Росії, в Україні з 24 лютого 2022 року оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан, а призов на строкову військову службу не проводиться. Водночас, керівництво країни думає над тим, щоб назавжди відмовитися від комплектування Збройних сил військовослужбовцями-строковиками.

Про це у Telegram написав народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, Кабінет міністрів погодив проект указу президента, який упорядковує проходження військової служби у Збройних силах, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Там йдеться про такі зміни:

  • строкову службу пропонується скасувати;
  • будуть додані базова військова служба та служба резервістів;
  • система підписання та продовження контрактів буде змінена;
  • проводитиметься ротація військових — їх планують переводити на інші посади, щоб вони набиралися досвіду;
  • військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років. Це називається "кар’єра після війни".

За словами Гончаренка, ці зміни є частиною реформ Збройних сил України за стандартами НАТО. Водночас, більшість з цих змін запрацює після закінчення війни з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, кого з раніше засуджених можуть мобілізувати у 2025 році.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Росія #Війна #Нардеп #Мобілізація #Олексій Гончаренко #Строкова військова служба