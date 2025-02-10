Не служив в армії? Чи можуть вас мобілізувати

Спочатку мобілізований має пройти підготовку

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. В цей період призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

Згідно з чинним законодавством, мобілізувати можуть всіх громадян України, які відповідають вимогам віку, стану здоров'я та не мають правових підстав для відстрочки. При цьому факт, що особа раніше не служила в армії, не є перешкодою для її мобілізації, пояснюють юристи.

Люди, які не мають військового досвіду, також можуть бути призвані на військову службу. Однак у таких випадках перед відправкою до військових частин вони повинні обов'язково проходити відповідну підготовку або перенавчання у спеціальних навчальних центрах. Така підготовка триває від кількох тижнів до кількох місяців , залежно від спеціальності, яку вони здобувають.

Юристи наголошують, що мобілізація таких громадян відбувається відповідно до потреб Збройних сил України. У першу чергу призивають осіб із військовим досвідом.

Чи можна відмовитися від мобілізації через відсутність досвіду

Правознавці не радять відмовлятися від повістки, якщо на це немає законних підстав. А відсутність військового досвіду не є обставиною для відмови від мобілізації.

Зазначимо, що законодавство України передбачає чіткі підстави для звільнення від військової служби, серед яких: стан здоров’я, наявність трьох і більше дітей, догляд за непрацездатними або хворими родичами тощо. Якщо громадянин підпадає під категорію придатних до служби, він зобов’язаний з'явитися за викликом військкомату.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть після скасування воєнного стану мобілізація може продовжуватися. Загроза для країни залишатиметься ще багато років, вважають експерти.