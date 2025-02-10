Какие предприятия смогут давать бронь от мобилизации после 28 февраля

В Украине часть "критических" предприятий потеряет этот статус

Украинские предприятия до 28 февраля должны успеть подтвердить свой статус критического, чтобы иметь возможность бронировать своих сотрудников. Если они не успеют, то работники могут лишиться отсрочек.

Об этом "Телеграфу" рассказал член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский. По его словам, необходимость пересмотра правил определения критических предприятий возник из-за случаев злоупотреблений.

"По старой системе предприятие демонстрировало соответствие критериям, а после того, как получало критичность, у него либо аномально росло количество работников, либо уровень зарплаты работников внезапно снижался до минимальной зарплаты. Таких предприятий было не так много, но они были", — сказал он.

Теперь до 28 февраля предприятия должны позаботится о повторной бронировке своих сотрудников, либо же произойдет снятие отсрочек. При этом, в Украине сейчас около 20 тысяч критических предприятий, а после пересмотра правил их должно стать меньше.

Кисилевский отметил, что не ожидает существенного изменения перечня предприятий, но допускает, что их станет меньше.

"Я могу предположить, что какое-то количество людей действительно будет не забронировано. Но при этом нужно понимать, что эти люди уже есть на радарах ТЦК. И если так, то огромная вероятность того, что эти люди будут дальше мобилизованы", — пояснил "Телеграфу" член комитета по нацбезопасности и обороне Александр Федиенко.

Как известно, чтобы получить статус "критического" предприятие должно иметь средние зарплаты в размере не менее 2,5 минимальных, а также не должно иметь задолженности по налогам.

Бронировать военнообязанных могут:

органы государственной или местной власти;

компании с государственными заказами в оборонной сфере;

критические предприятия для экономики или жизнедеятельности населения.

Ранее "Телеграф" писал, что даже после отмены военного положения мобилизация может продлиться. Угроза для страны будет еще много лет, считают эксперты.