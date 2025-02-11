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Це тільки початок: на Україну насуваються люті морози, коли чекати другої хвилі похолодання

Автор
Денис Подставной
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На Україну насуваються серйозні морози
На Україну насуваються серйозні морози

Друга декада місяця буде в Україні суттєво холоднішою за першу

В Україну повернулась холодна погода з морозами і снігом.При цьому похолодання, яке українці відчули на початку лютого, — це тільки перша хвиля. Далі стане ще холодніше.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу" "Снігопади, хуртовини та люті морози. Яким областям не пощастить з погодою в середині лютого".

Друга декада місяця буде в Україні суттєво холоднішою за першу, з відхиленням від норми на 3 – 6 °С. Починаючи з 15 лютого і по 20 число включно, на нас чекає нова хвиля холодів, яка буде пов'язана з надходженням арктичного повітря в тилу холодного фронту.

"Таким чином, нічна температура знизиться до -9…-15°С, вдень очікується -3…-8°С. На півдні морози виявляться не такими суттєвими – в нічний час тут прогнозується -5…-10 °С, днем ​​-1…-6 °С", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи очікувати опадів у Києві на початку тижня. Місцями стовпчики термометрів можуть опуститись до -9 градусів.

Також ми писали про те, якою буде 14 лютого погода у 5 найбільших містах України. Це свято обіцяє бути сонячним, але не для всіх.

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#Україна #Погода #Прогноз #Морози