Побачення на вулиці чи ресторані? Якою буде 14 лютого погода у 5 найбільших містах України

Мешканцям України озвучили прогноз погоди

Наступного тижня в Україні відзначатимуть День святого Валентина: це відбудеться у п’ятницю, 14 лютого. Це свято обіцяє бути сонячним, але не для всіх.

Синоптики meteofor.com.ua озвучили прогноз погоди у п’яти великих містах України на цей день.

Йдеться про такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.

Київ

У столиці України День святого Валентина буде сонячним, а температура повітря становитиме від -6 до +2 градусів.

Харків

У Харкові буде хмарно з проясненнями. Температура повітря буде від -6 до +2 градусів.

Одеса

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від нуля до +4 градусів.

Дніпро

У Дніпрі буде сонячна погода, а температура повітря — від -4 до +3 градусів.

Львів

У Львові, як і в Одесі, буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від -1 до +2 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли зимова погода відступить. Синоптики розповіли, коли в Україні припиняться снігопади.