Похолодає до -18: коли в Україну прийдуть сильні морози

Погода в Україні буде зимовою.

Холодне арктичне повітря на початку лютого вже неабияк опустило стовпчики термометрів. Проте прогноз на потепління синоптики давати не поспішають, а тому погода в Україні залишатиметься морозною щонайменше ще один тиждень.

Водночас сайт Ventusky очікує, що помітні "мінуси" спостерігатимуться до кінця місяця. При цьому в деякі періоди може похолодати навіть до -18, але на це варто чекати лише в Карпатах.

Згідно з прогнозом, легкі морози протримаються в Україні приблизно до 12 лютого, після чого ненадовго потеплішає. Однак із 17 лютого температура знову різко піде вниз.

Очікується, що найнижчі температури варто чекати в період з 18 по 22 лютого, тоді вдень стовпчики термометрів опускатимуться до позначок -4…-8 градусів за Цельсієм вдень. У ніч варто чекати приблизно -8…-12 градусів.

Найхолодніше буде в районах біля Карпат, де вночі варто очікувати до -15 градусів. В окремі дні може похолодати до -18.

Ніч на 22 лютого буде найхолоднішою

Синоптики кажуть, що в цей період також суттєво похолодає у Росії, а тому в прикордонних областях України також можливі короткочасні падіння температур до позначок -15 і нижче. На решті території нашої країни ночами можна чекати максимум -10 градусів.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Нагадаємо, що в Україну з лютого можуть повернутися графіки відключення світла через зміну погоди.