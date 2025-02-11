Это только начало: на Украину надвигаются лютые морозы, когда ждать второй волны похолодания

Вторая декада месяца будет в Украине существенно холоднее первой

В Украину вернулась холодная погода с морозами и снегом. При этом похолодание, которое украинцы почувствовали в начале февраля, — это только первая волна. Дальше станет еще холоднее.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Снегопады, метели и лютые морозы. Каким областям не повезет с погодой в середине февраля".

Вторая декада месяца будет в Украине существенно холоднее первой, с отклонением от нормы на 3 – 6 °С. Начиная с 15 февраля и по 20 число включительно, нас ждет новая волна холодов, которая будет связана с поступлением арктического воздуха в тылу холодного фронта.

"Таким образом, ночная температура снизится до -9…-15°С, днем ​​ожидается -3…-8°С. На юге морозы окажутся не столь существенными – в ночное время здесь прогнозируется -5…-10 °С, днем ​​–1…-6 °С", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, ожидать ли осадков в Киеве в начале недели. Местами столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

Также мы писали о том, какой будет 14 февраля погода в 5 крупнейших городах Украины. Этот праздник обещает быть солнечным, но не всем.