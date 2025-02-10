Без світла можуть залишитися 6 областей: де і коли чекати на морози понад 10 градусів (карта)

У деяких областях може серйозно підморозити

Через прогнозоване суттєве зниження температури в Україні найближчим часом можливі перебої з електропостачанням у 13 областях. За інформацією енергетиків, відключення світла можуть розпочатися в регіонах, де стовпчики термометрів опустяться нижче позначки -10°C і більше, та триматимуться на такому рівні тривалий час.

За даними Українського гідрометцентру, в ніч з 10 на 11 лютого зниження температури до мінус 10 і більше прогнозується у майже всіх областях України, крім Закарпаття, Черкащини, Київщини, а також всього півдня та сходу України.

Погода в Україні 11 лютого

У ніч з 11 на 12 лютого ситуація буде майже аналогічна. Усюди стовпчики термометрів покажуть -10 і більше в усіх областях, крім Закарпатської, Луганської, Донецької, Запорізької, а також південної частини України. Найтепліше буде на Одещині і в Криму, там максимум вночі буде -7.

Погода в Україні 12 лютого

У ніч з 12 на 13 лютого синоптична ситуація особливо не зміниться — стовпчики термометрів знову покажуть -10 в усіх областях, крім півдня України.

Погода в Україні 13 лютого

Енергетики рекомендують максимально економно використовувати електроенергію в пікові години навантаження на енергосистему — зранку та ввечері.

Раніше "Телеграф" також писав, що Україну найближчим часом засипле снігом. Коли чекати опадів.