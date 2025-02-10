Підморозить до -9 градусів. Чи очікувати опадів у Києві на початку тижня

Найближчими днями у Києві відбудеться хмарна, але морозна погода

У Києві упродовж 10-12 лютого зафіксується суха, але морозна погода. Місцями стовпчики термометрів можуть опуститись до -9 градусів.

Однак на початку тижня не варто очікувати на опади чи сильні вітри. Такий прогноз дали фахівці з Meteofor.

Протягом понеділка, 10 лютого, у місті триматиметься сильна хмарність. Опадів не прогнозується. Денна температура опуститься до -6 градусів, але вночі було -8 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

Небо у вівторок, 11 лютого, також буде вкрито хмарами. Однак опадів синоптики не обіцяють. Повітря вдень охолоне до -5 градусів, але вночі — до -8 градусів. Пориви вітру не сягнуть вище легких 3 м/с.

Середа, 12 лютого, також очікується хмарною, але сухою. Показники на термометрах вдень опустяться до -4 градусів, а вночі — до -8 градусів. В цей день сила вітру не буде вищою за тихі 1 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну скоро прийде антициклон, який принесе сніг. Своєю чергою синоптики прогнозують, що "мінуси" будуть несуттєвими.