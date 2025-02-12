С подагрой не могут мобилизовать? Какие болезни костей и суставов освобождают от призыва

Диагноз следует подтвердить на медкомиссии

В Украине идет общая мобилизация, однако есть определенные медицинские ограничения для призыва. В частности, речь идет о серьезных заболеваниях суставов, костей и мышц.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно действующему медицинскому регламенту, среди таких болезней, освобождающих от военной службы:

инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезни Бехнот

Также не подлежат мобилизации мужчины, у которых обнаружено:

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы,

фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).

Напоминаем, что для освобождения от военной службы или получения статуса "непригодный" военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с псориазом. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти обследование и собрать медицинские справки.