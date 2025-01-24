Чи мобілізують з астигматизмом: які хвороби ока звільняють від призову

Підтвердити діагноз військовозобов'язаний має на військово-лікарській комісії

В Україні триває загальна мобілізація, але є категорії громадян, які звільнені від призову через стан здоров’я. До таких належать чоловіки з серйозними захворюваннями очей.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Серед захворювань, які є підставою для звільнення від мобілізації:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.

Також не підлягають мобілізації чоловіки, які мають:

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більш як 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Нагадуємо, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.