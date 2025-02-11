Декому відстрочка, а іншим служба: з яким ступенем гіпертонії не мобілізують

Якщо хвороба призвела до встановлення інвалідності, це зовсім інший випадок

Стан здоров'я може стати підставою для відстрочки чи звільнення від мобілізації. Зокрема, це стосується чоловіків із гіпертонічною хворобою, однак рішення залежить від ступеня захворювання та наявності ускладнень.

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, остаточне рішення щодо придатності ухвалюється після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Для цього необхідно надати відповідні медичні документи.

Гіпертонія III ступеня

Чоловіки з артеріальним тиском 180/110 мм рт. ст. і вище, а також із серйозними ускладненнями, не підлягають мобілізації. Наприклад:

незворотні ураження органів;

інфаркт міокарда чи інсульт;

судинна деменція або хронічна енцефалопатія III стадії;

аневризма аорти чи стеноз магістральних артерій понад 50%.

У таких випадках надається відстрочка від служби, і мобілізувати можуть лише за згодою громадянина. Якщо серйозних ускладнень немає, людина може бути направлена на не бойові посади, наприклад, у медичні підрозділи або навчальні центри.

Гіпертонія II ступеня

При підвищенні тиску до 160-179/100-109 мм рт. ст., чоловіків призивають до служби, але з певними обмеженнями. Як правило, їх залучають до не бойових завдань.

Гіпертонія I ступеня

Чоловіки з показниками тиску 140-159/90-99 мм рт. ст. вважаються придатними до служби без обмежень і можуть бути мобілізовані до будь-яких підрозділів.

Чи можуть мобілізувати чоловіків із гіпертонією та інвалідністю

Якщо гіпертонія призвела до встановлення інвалідності, таких осіб не можуть мобілізувати без їхньої згоди. Для інших випадків рішення приймається індивідуально після ретельного аналізу стану здоров’я.

Варто ще раз зазначити, що питання мобілізації при гіпертонії залежить від ступеня захворювання, наявності ускладнень і рішень військово-лікарської комісії. Якщо у вас є діагноз, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні медичні документи для проходження ВЛК.

Раніше "Телеграф" писав, кого не мобілізують через хвороби шлунка. Не призивають на військову службу чоловіків із серйозними захворюваннями органів травлення.