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Ваше у списку? Топ-5 імен жінок, яким неймовірно щастить у коханні

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Жіночі імена, що відкривають двері до щасливого кохання та міцного шлюбу
Жіночі імена, що відкривають двері до щасливого кохання та міцного шлюбу. Фото Колаж "Телеграф"

Цей перелік імен має особливу силу в питаннях кохання та стосунків

В нашому світі імʼя кожної людини несе сенс, навіть може показати риси характеру та навіть зовнішності. Власниці деяких імен є дуже спокусливими та сексуальними, чим і приваблюють чоловіків, а деякі навіть зустрічають свого чоловіка відразу, їм воістину щастити у коханні — заміж такі особи виходять раз і на все життя.

"Телеграф" розповість про п'ять жіночих імен, власників яких легко знають чоловіки та приваблюють їх. Серед таких: Анна, Марина, Таїсія, Катерина, Ельвіра.

Імʼя Анна — який сенс приховує

Приборкати та завоювати Анну може не кожен. Однак якщо вона закохається, то хоча відразу стане м'якою і ніжною, перчинку не перестане показувати у сварках. Але в характері Анни залишитися вірною людині й любити його своїм серцем. Вона ніколи не буде фліртувати з іншими.

Марина знає, чого хоче і вірна вибору

Власниця імені Марина знає, чого хоче від свого коханого. Вона не переносить фальш і удача. Тому скептично ставитися до зізнань у коханні. Однак довірившись людині, ця дівчина готова повністю розчинитися у своїх почуттях. Марина звикла довіряти своїй інтуїції. Вона тонко відчуває брехню. Чоловіки, з якою така дівчина погодиться пов'язати свою долю, мають розуміти, що їх шлюб обґрунтовується на коханні та довірі. Марина стане вірною і відданою дружиною.

Таїсія — чарівниця сердець

Ім'я Таїсія – давньогрецького походження та означає "присвячена богині Ісіді". У давньоєгипетській міфології вона створена покровителькою материнства та родючості. Про богиню також знали у Стародавньому Римі. У Таїсії традиційно багато прихильників, які хочуть завоювати серце жінок. Річ у тім, що вона володіє неймовірно сексуальною та привабливою енергетикою.

Катерина — цариця кохання

Царствена Катерина має проблеми з довірою. Вона жорстка і прямолінійна. У чоловіки вона обирає те, у кому повністю впевнена. Зазвичай Катерина щаслива в шлюбі. Бо її супутник життя готовий зробити все, щоб його друга половинка купалася в розкоші та коханні. Катерина одна з тих, хто виходить заміж один раз і на все життя.

Ельвіра — береже родинне щастя

Старогерманське ім'я Ельвіра має значення "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна" . Також є думка, що з іспанської мови воно перекладається як "та, що все оберігає", "захисна". Ельвіра вийде заміж лише для того чоловіка, якого щиро покохає. Їй не потрібні легковажні стосунки, адже хоче збудувати міцну сім'ю з дітьми.

Раніше "Телеграф" писав про низку жіночих імен, власниць яких найчастіше пов'язують з труднощами в особистому житті.

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#Жінки #Імена #Жіночі імена