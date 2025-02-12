Опинився за ґратами через книги: суд покарав чоловіка на Рівненщині

Чоловік виготовив 50 екземплярів книги

Сарненський районний суд Рівненщини розглянув справу за звинуваченням у виправданні російської агресії. На лаві підсудних опинився громадянин України, інвалід ІІ-ї групи, раніше не судимий, освіта – середня спеціальна.

Вирок опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. За даними матеріалів справи, влітку 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи власний ноутбук марки "DELL", виготовив електронний варіант книги під назвою "Бутейки чи Бути селу!".

У цій книзі він виправдовував агресію Російської Федерації проти України, починаючи ще з 2014 року, включаючи окупацію та анексію Криму.

Далі фігурант звернувся до друкарні для того, щоб надрукувати 50 екземплярів цієї книги на 280 сторінках. Ця книга поширювалася у магазинах та бібліотеках Сарненського району, а також у навчальних закладах, включаючи ліцеї та гімназії.

На суді чоловік визнав себе винним. Також він надав документи, що підтверджують у нього наявність інвалідності через хворобу серцевої системи. Суд призначив йому покарання за ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України (Виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України) у вигляді позбавлення волі на 3 роки без конфіскації майна.

Водночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання та призначили випробувальний термін на один рік. Від судового збору у 14 338 гривень чоловіка звільнили, а ноутбук та друковані матеріали конфіскували.

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду на Житомирщині, де визнали винним місцевого жителя у справі про ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію, а потім відмовився від "бойової" повістки.