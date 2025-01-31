Батько трьох дітей відмовився від повістки, бо дуже боявся: що вирішив суд

Чоловік не оформив відстрочку належним чином

На Житомирщині суд визнав винним місцевого мешканця у справі про ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію, а потім відмовився від "бойової" повістки.

Це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Як встановило слідство, обвинувачений, 43-річний мешканець отримав повістку 7 травня 2024 року.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби, однак чоловік відмовився від мобілізаційного розпорядження та письмово засвідчив свою відмову від призову.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що не має військового досвіду, ніколи не проходив службу та не вміє поводитися зі зброєю. Також зазначив, що має проблеми зі здоров’ям. Додав, що дуже боїться та не здатен позбавити людину життя.

Крім цього він повідомив, що утримує трьох неповнолітніх дітей, однак не надав відповідних документів на момент вручення повістки. Просив суд не призначати суворе покарання та не позбавляти його волі.

Суд, вивчивши всі докази, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що суд безглуздо покарав чоловіка, який за гроші оформляв інвалідність у Києві. За свою "допомогу" чоловік просив кругленьку суму.