Чоловік на Волині оскаржив штраф ТЦК у суді: як йому це вдалося

Громадянин пройшов ВЛК та планував піти на служби добровільно

Військовозобов’язаний мешканець Волині домігся скасування штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за ігнорування повістки, надісланої поштою, та невідповідність даних у ТЦК. Суд визнав протокол про адмінпорушення незаконним і скасував його.

Згідно з рішенням Ковельського міськрайонного суду Волинської області, у січні 2025 року чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію. Відповідно до протоколу, 25 жовтня 2024 року ТЦК надіслав йому повістку для оновлення даних і проходження медогляду, однак у графі про отримання повістки був відсутній підпис позивача.

Представники ТЦК вважали, що чоловік був належно повідомлений і повинен був з'явитися для оновлення даних. Однак сам позивач наполягав, що повістка була надіслана не на його адресу, де він був зареєстрований. Він також зазначив, що добровільно планував проходити військову службу за контрактом, пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і очікував на повідомлення від військової частини.

Суд врахував усі обставини та дійшов висновку, що повістка була надіслана на неправильну адресу, а також що справа була розглянута без участі позивача. Враховуючи ці обставини, суд визнав постанову про адміністративне правопорушення незаконною та скасував її.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду на Житомирщині, де визнали винним місцевого мешканця у справі про ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію, а потім відмовився від "бойової" повістки.

На суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що не має військового досвіду, ніколи не проходив службу та не вміє поводитися зі зброєю. Також зазначив, що має проблеми зі здоров’ям. Додав, що дуже боїться та не здатен позбавити людину життя.