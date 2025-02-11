Боліли ноги, але суд це проігнорував: на Чернігівщині чоловіка покарали за ухилення від мобілізації

ВЛК визнала громадянина "обмежено придатним"

У Чернігівської області Ріпкинський районний суд ухвалив вирок у справі військовозобов’язаного, який був обвинувачений в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану. Чоловік не з'явився за "бойовою" повісткою.

Це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Слідство з'ясувало, що чоловік отримав повістку 5 березня 2024 року.

Медична комісія визнала його "обмежено придатним" до служби. Проте, згідно з матеріалами суду, 11 березня він не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), де мав бути направлений на навчання.

Чоловік визнав винну частково та показав, що має "тяжке захворювання з 2009 року, у нього болять ноги, він скоро перестане ходити, має три грижі, поганий зір". Однак суд встановив, що обвинувачений навмисно ухилився від призову, посилаючись на проблеми зі здоров’ям.

У свій захист чоловік стверджував, що перебував у лікарні та мав відповідні медичні довідки. Проте за свідченням лікарів, обвинувачений самовільно залишив лікувальний заклад, а його захворювання не становили перешкод для несення військової служби.

Під час судових засідань були допитані свідки, у тому числі лікарі та працівники ТЦК. Вони підтвердили, що обвинувачений мав можливість оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) або повторно пройти обстеження, проте не зробив цього.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації") та призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі з іспитовим строком.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині чоловік отримав строк за неявку по "бойовій" повістці. Військовозобов'язаний визнав свою провину та пояснив, що не з’явився через страх брати участь у бойових діях.