На залишках радянських парфумів можна підзаробити: в Україні продають популярний аромат з СРСР

В радянські часи ці парфуми були найбажанішим подарунком для багатьох дівчат

На аукціонах в Україні дедалі частіше з’являються товари з минулого століття, які викликають інтерес у колекціонерів. Деякі з них нагадують про часи СРСР, і парфуми — не виняток.

Так, на аукціонному майданчику "Violity" виставили на продаж парфуми "Красная Москва" від радянського бренду "Новая Заря". На момент написання матеріалу (12 лютого) лот ще не отримав ставок, а його стартова ціна становить 400 гривень. Торги завершаться 17 лютого, тож у зацікавлених покупців є ще кілька днів, щоб зробити ставку.

Продавець із Києва вказує, що товар не був реставрований, а його стан можна оцінити за фото.

Візуально помітно, що заповнена лише одна п'ята частина флакона. Крім того, неозброєним оком видно що певні візуальні забруднення має кришка пляшечки.

Дещо пошкодженим є і пакування: на ньому видно декілька досить помітних плям.

Доставка здійснюється "Новою Поштою", а оплата — через "Райффайзен Банк Аваль".

Парфуми "Красная Москва" вважаються одним із найвідоміших ароматів радянських часів. Вони випускалися на московській фабриці "Новая Заря" і мали популярність ще з 1920-х років.

Варто зазначити, що парфуми мають термін придатності, і з часом їхній аромат може змінюватися або втрачати свою стійкість. Також у складі радянської парфумерії могли бути речовини, які нині вважаються небезпечними, зокрема синтетичні мускуси або фталати, що впливають на ендокринну систему. Попри це, такі лоти залишаються цінними для колекціонерів та поціновувачів ретро-косметики.

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