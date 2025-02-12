На остатках советских духов можно подзаработать: в Украине продают популярный аромат из СССР

В советское время эти духи были самым желанным подарком для многих девушек.

На аукционах в Украине все чаще появляются товары прошлого века, которые вызывают интерес у коллекционеров. Некоторые из них напоминают времена СССР, и духи — не исключение.

Так, на аукционной площадке "Violity" выставили на продажу духи "Красная Москва" от советского бренда "Новая Заря". В момент написания материала (12 февраля) лот еще не получил ставок, а его стартовая цена составляет 400 гривен. Торги завершатся 17 февраля, так что у заинтересованных покупателей есть еще несколько дней, чтобы сделать ставку.

Продавец из Киева указывает, что товар не был реставрирован, а его состояние можно оценить по фото.

Зрительно заметно, что заполнена только одна пятая часть флакона. Кроме того, невооруженным глазом видно, что определенные визуальные загрязнения имеет крышка бутылочки.

Несколько повреждена и упаковка: на нем видно несколько довольно заметных пятен.

Доставка осуществляется "Новой почтой", а оплата — через "Райффайзен Банк Аваль".

Духи "Красная Москва" считаются одним из самых известных ароматов советских времен. Они выпускались на московской фабрике "Новая Заря" и пользовались популярностью еще с 1920-х годов.

Стоит отметить, что духи имеют сроки годности, и со временем их аромат может изменяться или терять свою устойчивость. Также в составе советской парфюмерии могли быть вещества, ныне считающиеся опасными, в частности, синтетические мускусы или фталаты, влияющие на эндокринную систему. Тем не менее такие лоты остаются ценными для коллекционеров и ценителей ретро-косметики.

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