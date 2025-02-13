Украину уже скоро накроют снегопады: когда ждать непогоды (карта)

До весны осталось 16 дней

В феврале в Украине установилась зимняя погода с морозами и снегом. На выходных в страну снова придут снегопады.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра. Так, в субботу, 15 февраля, будет снежить повсюду, кроме западной части Украины. В Одесской области и в Крыму снег будет мокрый. Днем столбики термометров покажут от +3 до -4 градусов.

На следующий день, в воскресенье, 16 февраля, небольшой снег пройдет по всей Украине. Снежная погода будет сопровождаться понижением температуры. По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут от 1 до 12 градусов ниже нуля, холоднее всего будет в Луганской области. Днем прогнозируется +1 -7 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вторая декада февраля в Украине будет существенно холоднее первой, с отклонением от нормы на 3 — 6 градусов. Начиная с 15 февраля и по 20 число включительно, нас ждет новая волна холодов, которая будет связана с поступлением арктического воздуха. Таким образом, ночная температура снизится до -9...-15°С, днем ожидается -3...-8°С. На юге морозы будут не столь существенными – в ночное время 5-10 градусов ниже нуля, днем -1 -6.