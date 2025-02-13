Морози вдарять найближчими днями. Де і коли чекати до -20 градусів

Синоптики розповіли, яким областям не пощастить із погодою

Найближчими днями в Україну прийдуть морози, які сягатимуть -20 градусів. Проте така погода зачепить не всі області.

Згідно з прогнозом, опублікованим на сайті Ventusky, стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів нижче 0 у понеділок, 17 січня. Синоптики зазначають, що такий показник буде станом на 8 годину ранку.

На метеорологічній карті зазначено, що такі морози очікуються у центральній частині країни. Зокрема великі "мінуси" можуть зачепити й Київську область.

При цьому, на сайті Укргідрометцентру, 17 лютого найменша температура повітря сягатиме -16 градусів і лише у нічний час у Харківській області.

Однак таку невідповідність прогнозів можна легко пояснити — Укргідрометцентр публікує середньодобову температуру, а дані з сайту Ventusky взяті за 08:00 того дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою.