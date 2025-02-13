Морозы ударят в ближайшие дни. Где и когда ожидать до -20 градусов

Синоптики рассказали, каким областям не повезет с погодой

В ближайшие дни в Украину придут морозы, которые будут достигать -20 градусов. Однако такая погода коснется не всех областей.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Ventusky, столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже 0 в понедельник, 17 января. Синоптики отмечают, что такой показатель будет по состоянию на 8 часов утра.

На метеорологической карте указано, что такие морозы ожидаются в центральной части страны. В частности, большие "минуса" могут задеть и Киевскую область.

При этом, на сайте Укргидрометцентра, 17 февраля самая минимальная температура воздуха будет достигать -16 градусов и только в ночное время в Харьковской области.

Однако такое несоответствие прогнозов можно легко объяснить — Укргидрометцентр публикует среднесуточную температуру, а данные с сайта Ventusky взяты конкретно за 08:00 того дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой.

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