Києву треба готуватись до температурних гойдалок та снігу. Коли зміниться погода

Цими днями у столиці температура не опуститься нижче -11 градусів

Досить сильні морози протримаються у Києві ще упродовж 13 лютого, а потім очікується потепління, але ненадовго. Вже у суботу морози знову поповзуть вниз. Наприкінці тижня також варто очікувати на сніг.

Крім того, за словами синоптиків зі Meteofor, у п'ятницю та суботу у столиці передбачаються пориви свіжого вітру. Його сила сягне 9 м/с.

Вночі четверга, 13 лютого, температура опустилась до максимальних "мінусів" на цьому тижні — -11 градусів. Хоча вдень очікується всього -1 градус. Крім морозів, у місті вранці має відбутись туман, а небо упродовж доби буде майже безхмарним. Максимальні пориви вітру прогнозуються на початку другої половини доби — слабкі 4 м/с.

Останній день робочого тижня, 14 лютого, передбачається хмарним, сніжним та морозним. Опади у вигляді снігу з дощем мають йти протягом другої половини доби. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -6 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються ввечері — свіжі 8 м/с.

Субота, 15 лютого, також буде похмурою, морозною та трошки сніжною. Невеликі опади прогнозуються тільки ввечері. Температура вдень опуститься до -5 градусів, а вночі буде трошки тепліше — -2 градуси. Упродовж ночі-обіду вируватиме свіжий вітер — до 9 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україну невдовзі накриють снігопади. Прогноз дав Український гідрометцентр.