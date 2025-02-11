Історична подія: Рада винесла законопроєкт на всенародне обговорення, як взяти участь

Відповідна пропозиція набрала 226 голосів

В Україні відбулася історична подія. Вперше у цій каденції Верховна Рада надіслала законопроєкт на всенародне обговорення.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Мова про закон про кредитну історію (12260).

"Він пропонує встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов'язань, функціонування інститутів, пов'язаних із збиранням, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові засади державного нагляду за такою діяльністю", — пояснив депутат.

11 лютого Рада провалила голосування щодо законопроєкту, а тому було запропоновано винести його на всенародне обговорення. Відповідну пропозицію набрало 226 голосів народних обранців.

"В Раді сьогодні сталась історична подія! Вперше в цій каденції відправили законопроєкт на всенародне обговорення", — коментує Гончаренко.

Для довідки: Верховна Рада за результатами розгляду законопроєкту у першому читанні зазвичай приймає одне з трьох рішень: прийняти його за основу, відхилити та повернути на доопрацювання. Але є ще четверте — винести на всенародне обговорення.

Як зазначає "Ліга", у цьому конкретному випадку це дозволяє уникнути провалу законопроєкту, який є одним із зобов’язань, взятих Україною перед МВФ.

Як працює всенародне обговорення?

Всенародне обговорення — одна з форм прямої демократії, що сприяє активному включенню громадян, трудових колективів, громадських організацій у процес вироблення та прийняття рішень у сфері державних та соціально значущих та суспільних питань.

Після відправки на всенародне обговорення законопроєкт 12260 буде опубліковано у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації. Після обговорення документ доопрацює головний комітет з урахуванням наслідків обговорення та подасть на повторне перше читання.

На відміну від всенародного голосування (референдуму) всенародне обговорення має рекомендаційний дорадчий характер, проте його результати враховуються при доопрацюванні відповідного законопроєкту. Участь в обговоренні може здійснюватися в письмовій формі, шляхом надсилання своїх пропозицій до відповідних органів, або усно, наприклад зверненням до засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп підписав указ, який фактично припинив покарання американських бізнесменів за дачу хабарів іноземним чиновникам.