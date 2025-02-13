Зарплаты, компенсации и миллионы на командировку: во сколько обходится один депутат в месяц, расследование

Депутаты получают не только официальный оклад

Зарплаты народных депутатов всегда вызывают споры в обществе. Однако кроме официального оклада парламентарии получают дополнительные выплаты, компенсации и привилегии, значительно увеличивающие их реальные доходы.

Журналисты издания "Bihus Info" подсчитали, сколько на самом деле стоит государству один депутат. К примеру, нардепу Александру Куницкому ежемесячно выплачивали 20 тысяч гривен на жилье до того, как он покинул Украину. В то же время, депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко только за прошлый год получил 1,3 миллиона гривен на служебные поездки – это десятая часть всего бюджета, предусмотренного на командировку для всех народных избранников.

В 2024 году средняя зарплата депутата, включая все надбавки и вычет налогов, составляла 48 000–53 000 грн в месяц. К примеру, Сергей Левочкин получал 48 000 грн, Юрий Бойко – 50 000 грн, а заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк – 53 000 грн.

Кроме зарплат, парламентарии могут получать дополнительные выплаты за научные степени (15–25%), почетные звания (20–40%) и надбавки за "интенсивность труда", удваивающие базовый оклад.

Фактически каждый народный избранник ежемесячно получает еще 60500 грн на "исполнение депутатских полномочий". Эта сумма не подлежит жесткой отчетности и ее можно тратить как угодно. В 2024 году из-за прогулов часть депутатов потеряла эти выплаты, однако общая сумма компенсаций все равно оставалась значительной.

Депутаты, не имеющие жилья в Киеве, могут получать возмещение в аренду квартир или гостиничного номера. Выплата – 20 000 грн. в месяц. Однако среди тех, кто пользуется этим правом, есть парламентарии с элитной недвижимостью и значительными денежными активами.

На проезд каждому депутату ежемесячно компенсируют 7500 грн. Это деньги на горючее, такси, билеты на поезда и т.д. Кроме этого, народные избранники могут пользоваться служебными автопарламентами – в 2024 году их обслуживание стоило бюджету около 100 млн грн.

В прошлом году Верховная Рада потратила на командировку депутатов 10 млн. грн. Это вдвое меньше, чем до полномасштабной войны, но расходы все еще значительны. Государство компенсирует расходы только на официальные поездки, например участие в Парламентской ассамблее НАТО, ОБСЕ или ПАСЕ.

С учетом зарплат, надбавок, депутатских выплат, аренды жилья, транспорта и командировок один народный депутат обходится государственному бюджету примерно в 150 000 грн в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые в этой каденции Верховная Рада направила законопроект на всенародное обсуждение. В этом конкретном случае это позволяет избежать провала законопроекта, являющегося одним из обязательств, взятых Украиной перед МВФ.