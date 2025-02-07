Українцям пропонують схему з безплатним розмитненням авто для військових. Чому це так не працює

Ні собі, ні дружині так автівку купити не можна

Бізнес з продажу автомобілів з-за кордону почав пропонувати військовим "вигідні пропозиції" для себе та родини. Дружинам бійців пропонують ввезти в Україну авто для особистого користування та безкоштовно його розмитнити. Та, на жаль, це так не працює.

Насправді у такій ситуації використовувати такі автомобілі для власних потреб заборонено. "Телеграф" детальніше розбирається у ситуації та оцінює наслідки.

Про яку вигідну пропозицію мова

Днями український блогер, користувач мережі Х під ніком anygoodloot поширив пост, де попередив про рекламу в Instagram, яка вводить клієнтів в оману.

На відео дівчина приходить до салону і представляється дружиною військового та просить знайти для подружжя спільну машину. Саме не пікап для військової частини чоловіка, а транспортний засіб для особистого користування, з невеликим пробігом. Менеджер з продажів описує їй всілякі бонуси, такі як безкоштовне розмитнення для військових та персональну знижку в 50% на послуги.

Однак тут є підступ — зараз військовий чи ветеран, або його дружина, не може ввезти собі авто з-за кордону з нульовим розмитненням.

"Коли норма про безкоштовне розмитнення здається людям справедливою, вони не очікують підступу від держави. Але підступ є. Безплатно розмитнити автомобіль для користування своєю сім'єю неможливо. Це військовий автомобіль для виконання завдань під час воєнного стану", — попередив користувач.

Що про це каже закон. Деталі

Станом на сьогодні скористатись правом на нульове розмитнення можуть лише військові та волонтери (за наявності відповідного звернення від військовослужбовців або конкретної військової частини).

Важливо, що під час перетину кордону автомобіль, що передається військовим частинам, вважається не транспортним засобом, а гуманітарною допомогою. Використовувати їх для власних потреб — заборонено. Військові та волонтери мають надати підтвердження, що завезений транспорт дійсно використовується для оборонних потреб.

Підтвердженням цього може бути лист від громадської або благодійної організації, який адресований керівникам ОВА та Державної митної служби в області, через яку ввозитимуть авто.

Військова частина має звернутися з офіційним листом-запитом про потребу в автомобілі. Лише після цього необхідно починати процес купівлі, доставлення та передачі авто військовим.

Важливо: покупцем, за документами, має виступати українська громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону необхідно буде підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та отримати ID-номер.

Далі автомобілі мають бути обов’язково передані у відповідні частини ЗСУ або конкретному військовому.

Тобто для учасників бойових дій та інших категорій громадян пільг на розмитнення авто наразі немає.

Ввізне мито на автомобілі складає 10% від їхньої вартості. Важливо, що для електромобілів мито не стягується. Крім того, нараховується ПДВ розміром 20% від загальної вартості автомобіля, мита та акцизного збору.

Що буде, якщо зареєструвати авто на себе

Військовослужбовці мають можливість зареєструвати на своє ім’я транспортні засоби, отримані як гуманітарна допомога. Але для використання у захисті держави.

Ця можливість діє протягом воєнного стану та 3 місяців після його завершення. Військовий повинен подати до СЦ МВС протягом 10 днів з моменту підписання акту приймання-передачі такі документи:

Заяву.

Документ, що посвідчує особу.

Документ про проходження військової служби.

Акт приймання-передачі транспортного засобу.

Роздруковану електронну декларацію.

В акті приймання-передачі можна вказати до 5 військових, які матимуть право керувати авто та перереєструвати його на себе. Далі військовий інформує свою частину про отримання та реєстрацію транспортного засобу.

І тут найбільша небезпека: у випадках, таких як знищення транспортного засобу, смерть військовослужбовця, призупинення військової служби або відмова від транспорту на користь іншого тимчасовий облік транспортного засобу може бути припинений.

Далі тимчасовий державний облік можна поновити за заявою одного з військовослужбовців, зазначених у акті приймання-передачі. Якщо дані про військових, які мають пріоритетне право на облік, відсутні, СЦ повідомляє підрозділ, де військовослужбовець проходив службу, про необхідність відомчої реєстрації транспортного засобу.

Тобто, далі автівку передадуть не спадкоємцям військового, а саме підрозділу. Бо саме такою вказувалася мета при перетині кордону.

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