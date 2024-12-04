Схемі з талонами на права кінець? У МВС відреагували на розслідування Bihus.Info

Керівництво МВС ініціювало зміни у керівництві системи сервісних центрів

В Україні сервісні центри МВС, які займаються проведенням іспитів майбутніх водіїв та видачею за їх результатами посвідчень водіїв, працюють неефективно. Водночас, співробітники центрів їздять на дорогих авто, які не внесені до декларації.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info. Вони вивчили роботу найбільшого сервісного центру країни – київського територіального центру №8041 (вул. Перемоги, 20). З 2022 року цей центр очолює Олександр Бойко.

У розслідуванні наголошується, що люди змушені ночувати під центром у черзі за талонами на практичний іспит, тоді як за електронним талоном доводиться стояти у черзі цілодобово через некоректну роботу системи. Тим часом хакери продають талон за гроші.

За даними декларації, чоловік живе у чужій квартирі у Києві та їздить на автомобілі Toyota Land Cruiser, вік якої – 10 років. Водночас його дружина публікує у Instagram фото авто, яких немає у декларації. Йдеться про BMW X3 (від 50 тис дол.), електрокарах Volkswagen ID.4 (від 30 тис дол.) та BMW IX3 (від 60 тис дол.).

Адміністратор Володимир Науменко приїжджає на роботу на Audi E-Tron (понад 40 тис. дол.), оформлену на 22-річного сина. Раніше він також користувався Toyota Highlander, яка записана на брата.

Водночас адміністратор Наталія Лось їздила одразу на двох різних Теслах – Tesla Model 3 й Tesla Model Y. Одна з машин була записана на чоловіка Наталії, якого немає у деклараціях.

В інспектора Андрія Кухельного знайшли LEXUS IS 200T, задекларовану за ціною 30 тисяч гривень. Водночас цілком ймовірно, що автомобіль був оформлений за заздалегідь заниженою ціною.

На розслідування вже відреагували у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Там заявили про початок позапланової службової перевірки у даному сервісному центрі та у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру. Крім того, у ГСЦ буде нова команда управлінців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишнього зятя Леоніда Кучми Ігоря Франчука було затримано. Його разом із сином та колишнім радником Міністерства оборони підозрюють масштабною незаконною угодою із закупівлі військової форми для ЗСУ.