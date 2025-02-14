Україна просунулася на одному з найважчих напрямків боїв (карти)

Спостерігаються значні зміни

У пʼятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України тепер більш упевнені, ніж раніше на одному з найгарячіших напрямків. Мова йде за Покровський напрямок.

Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Пише УНІАН.

"Єдине, я вважаю позитив, тому що ми про це також говоримо з американськими колегами. І з президентом Трампом про це говорили — про ситуацію на фронті. Я думаю, важливо почути, що в нас останніми днями на Покровському напрямку ситуація краща. Без якихось деталей. Але, я б так сказав, ми там впевненіші, ніж були", — наголосив Зеленський.

Нижче показано карту Deepstate в анімації, аби зрозуміти, що саме відбулось на фронті. Для порівняння почали з кінця січня по 13 лютого.

Ситуація на Покровському напрямку почала покращуватись з 1 лютого. На деяких напрямках, де велись запеклі бої помітно, що "сіра" зона розширилась на користь ЗСУ.

В районі населеного пункту Даченське 9 лютого було звільнено приблизно 710 метрів. Ворога було відсунуто далі.

Захисники також відкинули ворожі війська за 10 лютого у районі населеного пункту Піщане. Там ЗСУ звільнили трохи більшу площу — 990 метрів.

Як відомо, російські загарбники не полишають спроб захопити місто Покровськ. За спостереженням військових аналітиків, російські війська намагаються обійти місто по флангах, щоб створити умови для взяття населеного пункту в кліщі.

За даними Генштабу, станом на 14 лютого на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів про успіх ЗСУ на фронті.