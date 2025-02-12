Контрудари ЗСУ під Курськом і Покровськом: військовий експерт назвав чотири фактори успіху

Раніше ЗСУ не встигали перегрупувати сили і дотиснути ворога

Нещодавній контрудар ЗСУ в Курській області із проривом на декілька кілометрів вглиб території РФ та серія успішних контратак в районі Покровська Донецької області стали наслідком комбінації чинників військового й організаційного характеру.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він назвав чотири фактори, які стали запорукою успіху українських військових

Більше читайте у публікації: "Наслідки нової зброї чи "пауза" росіян? Військові про те, що стоїть за вдалими контратаками ЗСУ".

— Наші Збройні сили виявили слабкі місця у російських наступальних порядках, адаптували свою тактику ведення бойових дій та провели контрудари. Останні два тижні мають цікаву специфіку, оскільки ЗСУ на багатьох напрямках поліпшують свої позиції на тактичному рівні, — каже військовий експерт.

На його думку, це може бути пов'язано з тим, що ЗСУ отримали резерви, а також з’явилося нове озброєння, про яке не всі згадують. Однак ці операції планували до отримання постачання зброї чи вони були адаптовані під нові умови — складне запитання. Втім, це дає позитивні результати.

— Росіяни намагалися провести перегрупування, але й раніше вони це часто робили. У нашому випадку, на жаль, навіть коли ворог зазнавав втрат, ми не мали можливості так швидко перегрупувати наші сили, щоб компенсувати ці втрати, — нагадує голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Однак він застерігає, що після перших плодів зусиль ЗСУ не варто піддаватися ейфорії. Бо кожен такий контрнаступ чи контрудар — це величезне фізичне навантаження на бійців, важка операція і втрати, зазначає Тимочко.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти контрольовані ЗСУ частину Курщини на окуповані росіянами території України.