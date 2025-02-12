ЗСУ в Курській області відкрили новий фронт. Військовий пояснив його значення для України

Ворог отримує нові проблеми з логістикою та живою силою

В Курській області РФ українські військові провели декілька вдалих операцій, наслідком яких стало взяття під контроль ЗСУ чотирьох сіл Суджанського району — Ольгівки, Малої Локні, Кругленького та Черкаської Конопельки. Однак майже непоміченою стала операція Сил оборони за 50 кілометрів на захід.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він пояснив дії ЗСУ вздовж кордону Сумської області, де українські війська просуваються на північ.

Більше читайте у публікації: "Наслідки нової зброї чи "пауза" росіян? Військові про те, що стоїть за вдалими контратаками ЗСУ".

— Окрім тиску на північ, наші сили тиснуть і на російський населений пункт Тьоткіно (укр. Тіткіне. — Ред.), про який чомусь всі мовчать, але ЗСУ його теж утримують. Це територія Росії, і це важливо. Адже Україна намагається створити нову лінію фронту не лише на Курщині, а й вдовж кордону, збільшуючи тиск на ворога. Це додає йому проблем — і з людьми, і з логістикою, і навіть з підсиленнями, зокрема північнокорейськими солдатами, — говорить Тимочко.

Карта: скриншот Deep Statte

Тож ЗСУ на Курщині, хоч і меншою кількістю, мають вигідне розташування, а російські сили не можуть ефективно розвідувати та реагувати на наші атаки.

— Однак треба розуміти, що кожен успіх — це величезна робота наших військових. Навіть якщо мова йде про відкидання ворога на 5 км, це значний результат в умовах сучасної війни, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телерафу" чотири фактори успіху ЗСУ під Курськом і Покровськом.