Винен не тільки Трамп, а й Байден. Зеленський жорстко висловився про ізоляцію Росії

У Мюнхені президент зробив низку заяв

У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський заяви, що з початку повномасштабного вторгнення Росію фактично не ізолювали. І тут питання не тільки до нової адміністрації США Дональда Трампа.

Про це сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у Мюнхені, де 14 лютого відбудеться Мюнхенська безпекова конференція.

"Ізоляції Росії за фактом не було. І не списуємо все на нову адміністрацію, минула адміністрація США (президента Джо Байдена — Ред.) так само працювала", — наголосив президент.

Водночас, за словами Зеленського, Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством в НАТО. Він розуміє небажання Штатів дозволяти Україні вступити до Альянсу, і не впевнений, чи зміниться це навіть у майбутньому.

"Сьогоднішня Америка і президент Трамп не готові говорити про НАТО. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО. Вони вважають – що те, що НАТО є в Конституції України – є головною причиною російської окупації", – заявив Зеленський.

До того ж президент наголосив, що не висуває жодних передумов для зустрічі з Трампом і що немає тем, які він не готовий обговорювати.

"Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент говорити. Ніяких умов. І ми готові говорити про все – від контингенту до НАТО", – наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа вимагають прямих переговорів Зеленського та Володимира Путіна, очільника РФ.