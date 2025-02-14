Украина продвинулась на одном из самых тяжелых направлений боев (карты)

Наблюдаются значительные изменения

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены, чем раньше на одном из самых горячих направлений. Речь идет за Покровское направление.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Пишет УНИАН.

"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом тоже говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили — о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", — сказал он.

Ниже показана карта Deepstate в анимации, чтобы понять, что именно произошло на фронте. Для сравнения начали с конца января по 13 февраля.

Ситуация на Покровском направлении начала улучшаться с 1 февраля. На некоторых направлениях, где велись ожесточенные бои, заметно, что "серая" зона расширилась в пользу ВСУ.

В районе населенного пункта Даченское 9 февраля было освобождено около 710 метров. Враг был отодвинут дальше.

Защитники также отвергли вражеские войска за 10 февраля в районе населенного пункта Песчаное. Там ВСУ освободили чуть большую площадь — 990 метров.

Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские войска пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клеще.

По данным Генштаба, по состоянию на 14 февраля на Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал об успехе ВСУ на фронте.