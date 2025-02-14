Операція "Месники". Україна та Молдова затримали "вагнерівців", які відзначилися у Бахмуті та Дебальцеві

Європейським правоохоронцям вже надіслано звіт та висновки про те, що потрібно терміново створювати міжнародну базу військових найманців

Українські поліцейські разом із молдавськими провели одну з наймасштабніших операцій "Месники". Під час неї вони затримали найманців "Вагнера" та інших озброєних проти України незаконних збройних формувань.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, усі затримані — громадяни Молдови, які 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплення Бахмута, створення "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших озброєних формувань "ДНР" та Росії.

"Понад 200 поліцейських з обох країн працювали над документуванням злочинів загарбників. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці росії. Ми отримали інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцеперебування фігурантів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що європейським правоохоронцям вже надіслано звіт та висновки про те, що потрібно терміново створювати міжнародну базу військових найманців та разом протистояти цьому небезпечному явищу.

"Починаючи з 2014 року, ми встановили 37 приватних військових кампаній, які росіяни створили, щоб воювати в Україні та інших країнах. Це створює ризики для Європи — дестабілізація обстановки в суспільстві, зростання організованої злочинності, повернення найманців до країн ЄС", — пояснив Вигівський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Румунії прихильники проросійського політика побилися з поліцією. Було затримано українця.