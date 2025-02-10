ФСБ затримала українську чемпіонку з пауерліфтингу у Воронежі. В чому її звинувачують

Затримання української чемпіонки стало частиною спецоперації ФСБ

Чемпіонку України 2021 року з пауерліфтингу Юлію Лемещенко затримали у російському Воронежі. Спецслужби РФ звинувачують жінку у підготовці терактів.

За версією ФСБ, 41-річна спортсменка планувала замахи на російських офіцерів та диверсії на промислових об'єктах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Затримання української чемпіонки стало частиною спецоперації ФСБ, під час якої затримали ще трьох жінок у Севастополі та Ростові-на-Дону. 7 лютого ФСБ оприлюднило зізнання всіх затриманих, включно з Лемещенко. Втім, як пишуть ЗМІ, є підстави вважати, що свідчення могли бути отримані під тиском.

Також повідомляється, що Юлія Лемещенко народилася в місті Старий Оскол та має російське громадянство. Вона нібито готувала теракти за завданням ЗСУ, щоб отримати українське громадянство. До України спортсменка переїхала 2014 року, оселившись у Харкові.

Хоча інформація про затримання з'явилася ще в січні, подробиці стали відомі лише зараз. Наразі спортсменка перебуває у СІЗО, куди не пускають її родичів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американець жив в Україні та зливав ФСБ дані про ЗСУ. Він сам розповів про свої "подвиги".