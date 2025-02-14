Операция "Мстители". Украина и Молдова задержали "вагнеровцев", отличившихся в Бахмуте и Дебальцеве

Европейским правоохранителям уже направлен отчет и выводы о том, что нужно срочно создавать международную базу военных наемников

Украинские полицейские вместе с молдавскими провели одну из самых масштабных операций "Мстители". В ходе нее они задержали наемников "Вагнера" и других вооруженных против Украины незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Нацполиции Иван Выговский. По его словам, все задержанные — граждане Молдовы, которые 2014 по 2023 год принимали участие в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла" в составе ППК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований "ДНР" и России.

"Более 200 полицейских из обеих стран работали над документированием преступлений захватчиков. Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, участвовавших в войне на стороне России. Мы получили информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и ​​местонахождении фигурантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что европейским правоохранителям уже направлен отчет и выводы о том, что нужно срочно создавать международную базу военных наемников и вместе противостоять этому опасному явлению.

"Начиная с 2014 года мы установили 37 частных военных кампаний, которые россияне создали, чтобы воевать в Украине и других странах. Это создает риски для Европы – дестабилизация обстановки в обществе, рост организованной преступности, возвращение наемников в страны ЕС", — пояснил Выговский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Румынии сторонники пророссийского политика подрались с полицией. Был задержан украинец.