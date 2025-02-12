СБУ спіймала "щура" у своїх лавах: хто ним виявився (фото)

Фактів про його життя в мережі практично немає

Служба безпеки України викрила зрадника, яким виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБ. Йдеться про полковника Дмитра Козюру.

Про це повідомляє "Телеграф ", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що керівником Штабу Антитерористичного центру при СБУ був саме він.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цю особу та які цікаві факти є в його біографії.

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У відкритих джерелах немає жодних даних про Дмитра Козюру. Відомо лише, що він брав участь у заході щодо напрацювання рекомендації щодо вдосконалення антитерористичної безпеки в Україні в умовах повномасштабної війни, що відбувся у 2023 році у Національній академії СБУ

Тоді він сказав, що цей захід дає змогу покращити державну систему боротьби з тероризмом. Його промова:

"Організація цього заходу – можливість поділитися досвідом, обмінятися думками, ознайомитись з новими можливостями удосконалення державної системи боротьби з тероризмом. І разом виробити подальші рекомендації, які посилять захищеність нашої держави від ворога".

Також Василюк Малюк у відео після затримання Козюри сказав, що той із 2016 року очолював Антитерористичне управління СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року Служба безпеки України провела за три дні понад 150 спеціальних операцій.