Політик до цього зробив популістичні заяви про румунські супермаркети

У столиці Румунії на тлі відставки президента Клауса Йоханніса відбуваються протести прихильників проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Між ними та поліцією вже сталися сутички.

За даними Digi24, всього на акцію вийшло близько 400 осіб. Причиною протестів є заклик Джорджеску бойкотувати великі супермаркети, проте люди на вулицях також вимагали визнати результати першого туру виборів, які відбулися у листопаді.

У жандармерії Бухареста повідомили, що акції не були погоджені з міською владою, але закликали демонстрантів співпрацювати із правоохоронцями.

Близько 14:00 за місцевим часом (те саме, що й за Києвом) демонстранти дійшли будівлі парламенту, де спробували прорвати оточення поліції. Десь о 15:35 надійшли повідомлення про те, що поліція застосувала сльозогінний газ.

Крім того, повідомлялося, що на акціях затримали українця, який вступив у фізичне протистояння з учасниками акції. Повідомляється, що він постраждав у ході зіткнень з прихильниками Джорджеску.

Протести почалися після того, як Джорджеску заявив про те, що румунські супермаркети належать іноземним компаніям, не сплачують податки та не продають румунські товари. При цьому він заявляв, що магазини нібито хочуть встановити автоматичні каси, щоб звільнити румунських працівників.

Водночас статистичні дані кажуть, що торгові мережі звітували про мільярдний прибуток, а 70% продукції там саме румунського виробництва. Тому бойкот найшвидше вдарить саме по місцевих виробниках, а не по ритейлерах.

Нагадаємо, Джорджеску називав Україну вигаданою державою. Він заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.