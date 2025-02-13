Суд прийняв рішення по топовому "щуру" із СБУ: що відомо (фото, відео)

У залі суду присутні Дмитро Козюра та його адвокат

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Антитерористичного штабу СБУ Дмитру Козюрі, який раніше був затриманий Службою безпеки України за шпигунство на користь ФСБ РФ. Козюру відправили під варту до 11 квітня.

На засіданні суду присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який з місця подій розповів про це рішення. Зазначимо, що засідання відбувається у закритому режимі.

Клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розглядає суддя Павло Слободянюк. У залі суду присутні Дмитро Козюра та його адвокат.

На запитання судді про те, з якого року він на зв’язку із ФСБ РФ Козюра відповів, що з 2018-го.

Передісторія

12 лютого Служба безпеки України викрила керівника Штабу Антитерористичного центру РБ Дмитра Козюру на співпраці із ФСБ.

СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності зрадника. Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію щодо його затримання.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", — сказав Василь Малюк.

Через зрадника Служба безпеки довгий час передавала ворогові дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а потім у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Козюра з Малюком стали героями мемів. У мережі з’явилися кумедні фотожаби.