Ткнул пальцем в глаз и получил смешной штраф. Суд принял решение о драке во Львовской области

Рассмотрение дела длилось почти год

Во Львовской области во время драки мужчина ткнул пальцем в глаза охраннику и получил за это штраф в 850 грн. К тому же он должен возместить потерпевшему моральный вред.

Об этом говорится в приговоре суда в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел почти год назад 28 февраля 2024 года.

Как установил суд, около 16:00 на территории ООО "Орант" между двумя мужчинами возникла потасовка на фоне словесного конфликта. В ходе которой обвиняемый ударил охранника в левую часть лица, а затем "умышленно запихнул палец правой руки в левый глаз".

В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения, в частности ушибы, ссадины и гематому глаза. В ходе суда были представлены выводы врачей и фото полученных травм как доказательство неправомерности действий мужчины.

В суде обвиняемый своей вины не признал и заявил, что первым драку начал охранник, а он оборонялся.

"Мужчина считает данное дело сфабрикованным, поскольку доказательств нанесения им потерпевшему телесные повреждения не предоставлены, а с его стороны имела место самооборона. Гражданский иск не признает", — говорится в документе.

В то же время на суде были представлены все необходимые доказательства, чтобы доказать вину мужчины. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 УК Украины и назначил меру наказания в виде штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 грн.

Также суд обязал заплатить потерпевшему возмещение морального ущерба в 5000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Полтавщине осудили проигнорировавшего повестку мужчину.