Як Європі зупинити Путіна і врятувати Україну. Військовий експерт назвав три частини оборонної ініціативи

США усуваються від оборони Європи, каже Михайло Самусь

Щоб зупинити Володимира Путіна, Україна разом з Європою має створити систему стримування Росії. ЄС є серйозним економічним гравцем, але має перетворитися на серйозного геополітичного, військово-стратегічного гравця разом з Україною. Адже коли хтось говорить про гарантії безпеки Україні, то маються на увазі гарантії безпеки Європі.

Про це "Телеграфу" розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він пояснив, як саме повинні діяти європейці, щоб нас це врятувало.

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За його словами, європейська оборонна ініціатива повинна складатися з трьох компонентів.

Стратегічні сили стримування. – Які будуть складатися з ядерного компоненту. Не те, що зараз є в окремих країн, а реальний європейський ядерний інструмент, який буде стримувати Росію. Звісно, за участю України, бо у нас один з найкращих науково-технічних потенціалів Європи в цій сфері, — зазначає військовий експерт.

Далекобійні інструменти. – Це балістичні, крилаті ракети і далекобійні дрони. І знову таки, Україна тут є лідером, а отже Європа разом з Україною зможе створити такий компонент, який гарантовано, протягом кількох годин, знищить будь-які військові та інші важливі об'єкти Росії на її Європейській частині. Росія має знати, що як тільки вона десь здійснює агресивний крок проти Європи та України включно, відразу знищується вся військо-економічна структура Росії в Європейській частині, — пояснює Самусь.

Система протиракетної оборони. – Так, Європа не виробляє системи ПРО, тому треба буде це все розбудовувати, отримувати технології від США. Про що і говориться, коли маються на увазі гарантії безпеки. А не так, що США мають захищати Європу, — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому ініціатива Макрона про миротворців НАТО в Україні не знайшла підтримки в Альянсі.