Єрмак після зустрічі з Кітом Келлогом був на позитиві: про що вдалось домовитись

Політики провели конструктивну розмову

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у Мюнхені зі спеціальним представником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Під час розмови сторони обговорили координацію зусиль для досягнення миру.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Мюнхена. За його словами, після зустрічі Єрмак був в піднесеному настрої.

Згодом сам керівник ОП прокоментував результати зустрічі. Головною темою переговорів стало узгодження спільних дій для встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Під час зустрічі керівник ОП наголосив, що російська сторона ніколи не дотримується правил, а поважає виключно силу. Він підкреслив, що будь-які домовленості з Росією не матимуть ефекту без застосування примусу, оскільки контроль над Україною залишається ключовим елементом імперських прагнень Кремля.

Співрозмовники приділили особливу увагу питанню подальшої підтримки України. Єрмак зазначив, що надання допомоги Україні зараз є економічно вигіднішим, ніж протистояння з посиленою Росією в майбутньому. Він підкреслив, що це стосується безпеки не лише України, але й усієї Європи та світу. "Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", — зазначив він.

На зустрічі також обговорили організацію майбутніх переговорів на вищому рівні та запланований візит американського спецпредставника до України.

Також "Телеграф" писав про головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції. Президент України відповів на питання журналістів.