Про що домовляються Трамп і Путін, деталі атаки на ЧАЕС і не тільки: головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України відповів на питання журналістів

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції розкрив деталі атаки на Чорнобильську АЕС та висловився щодо перспектив членства України в НАТО. Також він відповів на питання журналістів щодо припинення війни, переговорів Трампа з Путіним, щодо енергетики та багато іншого. "Телеграф" зібрав головні заяви глави держави.

За словами глави держави, російський безпілотник, який вразив укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, рухався на висоті, недоступній для виявлення радарами. Такий характер атаки вказує на цілеспрямований удар по саркофагу. Президент підкреслив, що цей інцидент є черговим свідченням небажання російського керівництва завершувати війну.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню вступу України до НАТО. Він зазначив, що США наразі не готові обговорювати членство України в Альянсі, побоюючись ескалації з Росією. В американському керівництві побутує думка, що саме конституційно закріплений курс України на вступ до НАТО став причиною війни.

"Я вважаю, що вступ України до НАТО — це найдешевша гарантія безпеки", — наголосив президент. Водночас він окреслив альтернативний варіант: "Якщо ми не в НАТО — то Україна має мати армію у півтора мільйона солдатів з сучасною зброєю".

Президент також звернувся до міжнародних партнерів із застереженням: "Я думаю, що ми зі США маємо дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень, як тиснути на Путіна. Інакше американці будуть змушені поміняти свої костюми на військову форму".

Щодо поточної ситуації на фронті Зеленський повідомив про покращення позицій української армії на Покровському напрямку, утім без розголошення подробиць. Він також категорично заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

Президент зауважив, що наразі не бачить у США готового плану припинення війни. За його словами, українці своєю боротьбою надають час усьому світові для дипломатичних переговорів.

Коли у Зеленського спитали, на які компроміси Америка буде вимагати від Путіна, президент сказав, що "вони завжди говорили". "Повної ізоляції політичної Росії не було. І не будемо приписувати все новій адміністрації (США, — Ред.), тому що минула адміністрація так само працювала". На думку Президента, з цієї війни всі намагатимуться вийти переможцями, а Україна заслуговує на це. Тому буде дуже складно домовитись.

"Я розумію приблизно, про що вони можуть спілкуватись … навколо чого може йти мова. Навколо тільки того, що належить нам. Але хто сказав, що ми не поборемо складнощі?", — зазначив Президент.

Миротворчий контингент може складатися виключно з українців, питання лише в озброєнні, вважає Президент. "Звичайно, нам потрібні західні союзники. У нас є мапа, де зображено можливе розташування 110 тис. іноземців. Ті, хто "профі в морі", британці чи французи, бажано, щоб були в морі. Але ми й готові виключно на український контингент, я говорю за це відкрито".

Також раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, про що планує говорити з Трампом у Мюнхені. Президент назвав дві основні теми майбутньої розмови з американським лідером.