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Как Европе остановить Путина и спасти Украину? Военный эксперт назвал три части оборонной инициативы

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

США отстраняются от обороны Европы, говорит Михаил Самусь

Чтобы остановить Владимира Путина, Украина вместе с Европой должна создать систему сдерживания России. ЕС является серьезным экономическим игроком, но должен превратиться в серьезного геополитического, военно-стратегического игрока вместе с Украиной. Ведь когда кто-то говорит о гарантиях безопасности Украины, то подразумеваются гарантии безопасности Европе.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он объяснил, как именно должны действовать европейцы, чтобы нас это спасло.

Больше читайте в статье: "Американское колесо удачи: на какие гарантии безопасности все еще может надеяться Украина и почему Трамп спихнул нас на Европу".

По его словам, европейская оборонная инициатива должна состоять из трех компонентов.

Стратегические силы сдерживания. – Которые будут состоять из ядерного компонента. Не то что сейчас есть у отдельных стран, а реальный европейский ядерный инструмент, который будет сдерживать Россию. Конечно, с участием Украины, потому что у нас один из лучших научно-технических потенциалов Европы в этой сфере, – отмечает военный эксперт.

Дальнобойные инструменты. – Это баллистические, крылатые ракеты и дальнобойные дроны. И опять-таки Украина здесь является лидером, а значит, Европа вместе с Украиной сможет создать такой компонент, который гарантированно, в течение нескольких часов, уничтожит любые военные и другие важные объекты России на ее Европейской части. Россия должна знать, что как только она где-то предпринимает агрессивный шаг против Европы и Украины, сразу уничтожается вся военно-экономическая структура России в Европейской части, — объясняет Самусь.

Система противоракетной обороны. – Да, Европа не производит системы ПРО, поэтому нужно будет это все строить, получать технологии от США. О чем и говорится, когда подразумеваются гарантии безопасности. А не так, что США должны защищать Европу, – говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему инициатива Макрона о миротворцах НАТО в Украине не нашла поддержки в Альянсе.

Теги:
#США #Россия #Евросоюз #Михаил Самусь